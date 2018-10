Ulkomaat

Makedonian parlamentti hyväksyi esityksen maan nimen muuttamisesta

Makedonian parlamentti on hyväksynyt esityksen maan nimen muuttamisesta Pohjois-Makedoniaksi, kertoo uutistoimisto Reuters.Vuosikymmeniä kestänyt kiista Kreikan kanssa on nyt yhden askeleen lähempänä ratkeamista.Perjantain äänestyksessä 80 edustajaa 120:sta oli nimen muuttamisen kannalla, joten perustuslakimuutokseen tarvittavaan kahden kolmasosan enemmistöön yllettiin niukasti.Nimikiistan ratkeaminen voisi avata maalle ovet Natoon ja Euroopan unioniin. Kreikka on tähän asti estänyt pyrkimykset, koska monen mielestä Makedonia-nimi kuuluu Kreikassa sijaitsevalle maakunnalle.Makedonia ja Kreikka pääsivät sopuun nimen muuttamisesta jo kesäkuussa, mutta kiistan lopullisen ratkeamisen edessä on vielä joitakin esteitä.Aiemmin järjestetty kansanäänestys veti uurnille alle 50 prosenttia makedonialaisista, joten asian ratkaiseminen jäi parlamentin käsiin.Perustuslain muutosprosessi on kuitenkin pitkä ja vaatii useita äänestyskierroksia. Se saataneen valmiiksi tammikuuhun mennessä.Kun Makedonia on virallisesti hyväksynyt perustuslakimuutoksen, myös Kreikan parlamentin on äänestettävä sopimuksesta.