Video: Tältä näyttää maailman pisin merisilta – pituutta 55 kilometriä, hintaa 6,6 miljardia

Kiinalaismedialle esiteltiin perjantaina merisiltaa, joka yhdistää Hongkongin, Zhuhain ja Macaon. Mittaa sillalla on yhteensä 55 kilometriä. Silta otetaan käyttöön 24. lokakuuta.Hongkongin, Zhuhain ja Macaon yhdistävä silta tuntuu jatkuvan taivaanrantaan – ja sen se lähes tekeekin: silta ja siihen kuuluva tunneli ulottuisivat suorana Helsingistä noin puoliväliin Tallinnaa.Silta yhdistää Kiinan erityishallintoalueet Macaon ja Hongkongin, joista ensimmäinen tunnetaan kasino- ja lomakaupunkina ja toinen on yksi maailman keskeisimpiä finanssikeskuksia. Kiinan insinöörityön taidonnäyte leikkaa matka-aikaa kaupunkien välillä roimasti. Nyt matka Hongkongista Macaoon kestää 3–4 tuntia, mutta siltaa pitkin matkan taittaa 30–40 minuutissa.Sillasta hyötyy myös kiinalaisittain keskikokoinen Zhuhain kaupunki, joka kuuluu Guangdongin maakuntaan ja sijaitsee Macaon vieressä.Silta on suurin koskaan rakennettu meren ylittävä silta. Se on maksanut noin 6,6 miljardia euroa ja sen rakentamiseen on käytetty 400 000 tonnia terästä. Se on 4,5 kertaa enemmän kuin San Franciscoon 1937 valmistuneeseen Golden Gate -siltaan käytettiin.Rakennusteknisesti vaikein vaihe oli 6,7 kilometriä pitkän tunnelin rakentaminen, joka yhdistää kaksi sillan pätkää. Tunneli tarvittiin, koska merenlahdella, jonka silta ylittää, liikkuu joka päivä 4 000 laivaa ja venettä.Silta rakennettiin 33 elementistä, joista jokainen painoi 80 000 tonnia, oli pituudeltaan 180 metriä ja leveydeltään 38 metriä. Paino oli kuta kuinkin sama kuin lentotukialuksella. Elementit kuljetettiin paikoilleen proomuilla.Merenpohjaan kaivettiin kaivanto perustuksille, jotka tehtiin veden alla. Silta on tehty kestämään supertankkerin törmäys, 8 magnitudin maanjäristys tai voimakas taifuuni.