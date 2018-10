Ulkomaat

Taifuuneilla yllättävä seuraus Japanissa – kirsikkapuut erehtyivät kukkimaan puoli vuotta etuajassa

Syksyisin kukkivia kirsikkapuita on nähty Japanissa ennenkin tietyillä alueilla, mutta nyt niistä on tehty havaintoja ympäri maata.





