Olof Palmen murhalla ei ole enää silminnäkijää – edesmennyt Lisbet Palme sai silloin itsekin luodista

Alkupuolen epäillyt





Oliko murhaaja silminnäkijä?

Liittyivätkö radiopuhelimet murhaan?





Selviääkö mysteeri koskaan?





