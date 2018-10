Ulkomaat

Australian Queensland sallii abortit – aborttiklinikoiden ympärille luodaan "turvavyöhykkeet" 18.10. 4:24

Australiassa Queenslandin osavaltio on äänestänyt abortin laillistamisen puolesta.

Äänet jakaantuivat osavaltion parlamentissa 50–41. Muutoksen myötä naiset saavat keskeyttää raskauden raskausviikolle 22 asti. Keskeytyksen saa tehdä myös myöhemmin, mutta siihen tarvitaan kahden lääkärin lupa.



Lisäksi aborttiklinikoiden ympärille luodaan 150 metrin "turvavyöhykkeet", joiden sisällä mielenosoittaminen on kielletty. Abortin teosta kieltäytyvien lääkäreiden on lakimuutoksen myötä ohjattava abortin haluavat naiset jonnekin muualle.



Australiassa abortti on edelleen laitonta Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, johon myös maan suurin kaupunki Sydney kuuluu.