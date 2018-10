Trump kiisti peittelevänsä Saudi-Arabian toimia – Yhdysvallat pyytänyt Turkilta ääninauhaa sauditoimittajan kuolemasta

Ulkomaat

Trump kiisti peittelevänsä Saudi-Arabian toimia – Yhdysvallat pyytänyt Turkilta ääninauhaa sauditoimittajan ku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump sanoi, että he ovat pyytäneet nauhaa, jos se on olemassa. Trump kuitenkin pian lisäsi, että nauha on todennäköisesti olemassa.Trump lisäksi kiisti, että hän peittelisi Saudi-Arabian toimia. Trump on aiemmin kehottanut olemaan tuomitsematta Saudi-Arabiaa ennen aikojaan. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen.Turkkilaiset viranomaiset puolestaan ilmoittivat, että nauha on luovutettu sekä Yhdysvalloille että Saudi-Arabialle. Turkkilaisviranomaisten mukaan äänitallenteilta selviää, että Khashoggia kuulusteltiin, kidutettiin ja lopulta hänet surmattiin konsulaatissa.Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Khashoggin kuolemaa ja on aiemmin väittänyt, että Khashoggi lähti konsulaatista. CNN:n on kertonut lähteisiinsä nojaten, että Saudi-Arabia valmistelisi raporttia, jossa Khashoggin myönnetään kuolleen epäonnistuneessa kuulustelussa.Washington Postiin Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut sauditoimittaja Khashoggi katosi mentyään Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin lokakuun alussa. Hän oli mennyt hoitamaan paperiasioita tulevia häitään varten.