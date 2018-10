Ulkomaat

Malta otti vastaan 44 Italian torjumaa siirtolaista Välimeren alukselta

17.10. 23:13

Malta Italian oikeistopopulistinen hallitus kieltäytyi ottamasta mereltä pelastettuja vastaan.

Malta on ottanut vastaan 44 Välimereltä pelastettua siirtolaista, jotka ovat olleet jumissa pelastuksen tehneellä laivalla maanantaista lähtien. Siirtolaiset pelastettiin mereltä läheltä Italian Lampedusan saarta.



Maltan mukaan Italian olisi kuulunut ottaa siirtolaiset vastaan lähimpänä turvallisena satamana, mutta Italian oikeistopopulistinen hallitus on kieltäytynyt ottamasta vastaan enempää siirtolaisia.



– Italian kieltäydyttyä tarjoamasta turvasatamaa alukselle ja sääolojen huonontuessa alueella Malta on päättänyt ottaa vastaan siirtolaiset, saarivaltion asevoimat kertoi.



Partioaluksen kerrotaan hakeneen siirtolaiset aluksesta myöhään keskiviikkona.