Ulkomaat

Oppilas kuvailee kauhunhetkiä iskun kohteeksi joutuneessa koulussa: ”Verta lensi kaikkialla”

Ainakin 19 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut Krimin niemimaalla sijaitsevan Kertshin kaupungin oppilaitokseen tehdyssä iskussa, kertoivat paikalliset viranomaislähteet keskiviikkona.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005867737.html





Opiskelijat hyppivät pakoon ikkunoista