Satoja outoja palloja ajautui rantaan Etelä-Ruotsissa – ympäristöinsinööri IS:lle: ”Mitään vastausta emme ole keksineet”

Ulkomaat

Satoja outoja palloja ajautui rantaan Etelä-Ruotsissa – ympäristöinsinööri IS:lle: ”Mitään vastausta emme ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin ympäristöviranomaiset ovat ihmeissään. Trelleborgissa meren rantaan ajautui sadoittain kummallisia palloja, joiden alkuperää ei vielä tiedetä. Trelleborg sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Skånen läänissä.– Emme tiedä vielä lainkaan, mistä hieman pingispalloja isommat ja punertavat rantaan ajautuneet pallot ovat peräisin, Trelleborgin ympäristöinsinööri Johan Pettersson https://www.is.fi/haku/?query=johan+pettersson kertoo Ilta-Sanomille.Pettersson kertoo, että ympäristöviranomaiset ja Ruotsin Merivartiolaitos ovat yrittäneet selvittää pallojen alkuperää jo tiistaista lähtien.– Pallot ovat tällä hetkellä meille täysi mysteeri. Mitään vastausta emme ole keksineet, hän sanoo.

Itämeren alueen merkitys Venäjän ja lännen suhteiden näyttämönä on korostunut viime vuosina. Voisiko palloissa olla kyse jollain tavalla sotilaallisesta materiaalista?

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005846000.html