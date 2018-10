Ulkomaat

Ainakin 30 ihmistä kuollut hurrikaani Michaelin iskussa

Ainakin 30 ihmistä kuollut hurrikaani Michaelin iskussa

17.10. 3:25

Yhdysvallat Kuolonuhrien määrän pelätään vielä nousevan.

Yhdysvalloissa hurrikaani Michaelin uhrimäärä jatkaa kasvuaan. Viranomaisten mukaan 30 ihmistä on kuollut neljän osavaltion alueella.



Valtaosa kuolleista on löytynyt Floridasta. Lisäksi kuolemantapauksia on paljastanut Georgiassa, Pohjois-Carolinassa ja Virginiassa.



Uhrimäärän pelätään yhä nousevan, sillä etsintäoperaatiot jatkuvat pahimmin vaurioituneilla alueilla.



Michael rantautui Floridaan viime viikon lopulla ja aiheutti valtavaa tuhoa. Lähes 137 000 asiakasta on Floridassa yhä ilman sähköä.