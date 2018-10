Ulkomaat

Video: Kaksi rahtilaivaa törmäsi Välimerellä – törmäys jätti toisen aluksen kylkeen valtavan aukon

Tunisian

lipun alla purjehtiva ro-ro-alus Ulysse ja Kyprokselle rekisteröity konttialus CLS Virginia törmäsivät toisiinsa noin kolmenkymmenen kilometrin etäisyydellä Ranskalle kuuluvan Korsikan pohjoiskärjestä.Ulysse törmäsi ankkurissa olleen CLS Virginian styyrpuurin puoleiseen kylkeen ja jäi siihen kiinni. CLS Virginian kylkeen repeytyneen aukon kautta mereen vuoti huomattava määrä öljyä mereen.Törmäyshetkellä sääolosuhteet olivat hyvät, eikä merenkäyntiä juurikaan ollut. Onnettomuuden perimmäinen syy on edelleen hämärän peitossa.Ainakin yhden epäonnistuneen irrotusyrityksen jälkeen alukset saatiin irti toisistaan myöhään illalla viime viikon perjantaina. Yllä näkyvä video osoittaa, kuinka suuren aukon Ulysse repi 294-metriä pitkän CLS Virginian kylkeen.Repeämän perusteella ainekset huomattavasti pahempaankin merionnettomuuteen olisivat olleet olemassa, jos CLS Virginia olisi uponnut saamiensa mittavien vaurioiden vuoksi. Nyt konttialus on edelleen ankkuroituneena Korsikan saaren pohjoispuolelle ja sen kylki on suojattu öljyntorjuntapuomein.Ulysse puolestaan on siirretty Tunisiassa sijaitsevan Bisertan satamakaupungin edustalle.Öljyntorjuntatoimia törmäyspaikalla on jatkettu.