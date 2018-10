Ulkomaat

Washingtonin arkkihiippakunta on julkaissut 31 hyväksikäytöstä syytetyn papin nimet

Yhdysvalloissa katolisen kirkon Washingtonin arkkihiippakunta on julkaissut niiden pappien nimet, joita on uskottavasti syytetty hyväksikäytöstä vuodesta 1948 lähtien.Listalla on yhteensä 28 arkkihiippakunnan papin nimet. Listalla on lisäksi kolme pappia, jotka eivät olleet arkkihiippakunnasta, mutta työskentelivät arkkihiippakunnan kouluissa ja seurakunnissa.Asiasta uutisoi Washington Post.Papistolle osoitetussa kirjeessä sanotaan, että teko on välttämätön askel kohti täyttä läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja paranemisprosessia.Kirjeen mukaan arkkihiippakunnassa ei ole ollut lähes kahteen vuosikymmeneen tapauksia, joissa papit olisivat käyttäneet alaikäisiä hyväksi.Kirjeessä ei sanota, milloin syytöksiä on viimeksi esitetty, kuinka paljon uhreja papeilla on ollut tai onko asiaa viety viranomaisille.