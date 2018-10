Ulkomaat

Kahden lapsen epäillään kuolleen kaasumyrkytykseen Tallinnassa

Tallinnassa on löydetty asunnosta kuolleina neljä- ja seitsenvuotiaat lapset. Viranomaiset epäilevät lasten kuolleen kaasumyrkytykseen.Hätäkeskukseen tuli hälytys tapauksesta lauantaina alkuillasta. Samasta asunnosta vietiin sairaalaan tarkastettaviksi myös vanhemmat ja kaksivuotias lapsi.Kyseessä on Kakumäen alueella Haaberstin kaupunginosassa sijaitseva paritalo. Uutistoimisto BNS:n mukaan myös paritalon toisessa puolikkaassa oli tapahtunut kaasuvuoto, mutta kukaan ei saanut siellä vammoja.Pelastustyöntekijät kävivät lauantai-iltana läpi saman kaasuputkilinjan varrella olevia asuntoja kolmella kadulla. Heidän mukaansa vuoto oli yöhön mennessä havaittu 12 talossa, mutta kenenkään ei tiedetty saaneen näissä oireita. Kaasu oli katkaistu putkesta, ja tarkastukset jatkuivat.Poliisin mukaan tapauksesta on aloitettu rikostutkinta.Asiasta kertoi Suomessa Iltalehti.