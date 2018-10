AFP: Harvinainen kenguruhyökkäys Australiassa – kolme loukkaantui, 180-senttinen eläin yritettiin taltuttaa luudalla ja lapiolla

Ulkomaat

AFP: Harvinainen kenguruhyökkäys Australiassa – kolme loukkaantui, 180-senttinen eläin yritettiin taltuttaa lu

En halua kuitenkaan, että niitä aletaan tappaa tämän takia. Rakastan eläimiä





”Jos kohtaat kengurun, älä seiso”