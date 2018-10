Ulkomaat

BBC: Leslie teki tuhoa Portugalissa, henkilövahinkoja ei tiedossa

14.10. 9:43

Ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa.

Portugaliin rantautunut Leslie-myrsky on katkonut sähköjä ja kaatanut satoja puita, kertoo BBC. Sähköt ovat poikki yli 15 000 taloudelta.



Viranomaiset kehottivat ihmisiä pysymään sisätiloissa Leslien raivotessa. Tiedossa ei ole, että kukaan olisi kuollut tai loukkaantunut myrskyn vuoksi.



Leslie on voimakkaimpia myrskyjä, joita Portugaliin on iskenyt. BBC:n mukaan se jatkaa matkaa Portugalista Pohjois-Espanjaan.