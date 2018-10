Ulkomaat

Satelliittikuvat ennen ja jälkeen: Näin hurrikaani muutti Floridan rannikkoa

Katso jutun alussa olevalta videolta CNN:n raportti Floridan myrskytuhoista.

Katso alla olevasta satelliittikuvasarjasta, miltä Meksikonlahden rannikolla Floridassa näytti ennen ja jälkeen myrskytuhojen: