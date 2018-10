Ulkomaat

Taleban kertoo keskustelleensa USA:n kanssa Afganistanin konfliktin lopettamisesta 13.10. 14:30

Taleban-kapinallisten delegaatio on keskustellut Yhdysvaltain lähettilään kanssa Afganistanin konfliktin lopettamisesta, Taleban tiedotti.



Talebanin mukaan tapaaminen tapahtui perjantaina. Yhdysvaltain Afganistanin-suurlähetystö ei ole kommentoinut ilmoitusta.



Asiantuntijat ovat arvioineet, että Afganistanin konflikti saattaa tänä vuonna nousta maailman verisimmäksi. Maassa on isketty viime kuukausina toistuvasti muun muassa kohteisiin, jotka liittyvät tulossa oleviin parlamenttivaaleihin.



Tänään vaalitilaisuuteen tehdyssä iskussa on kuollut toistakymmentä ihmistä.