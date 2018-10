Ulkomaat

Hurrikaani Michael repi pikkukaupungin käytännössä säpäleiksi – ”Olemme rikki täällä. Tämä tuho on rajaton”

Kuvaa tuhoalueilta on nähtävissä yllä olevalla videolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy