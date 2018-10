Ulkomaat

Etelä-Korean entinen presidentti valittaa vankilatuomiostaan 12.10. 9:42

Etelä-Korean entinen presidentti Lee Myung-bak https://www.is.fi/haku/?query=lee+myung-bak , 76, valittaa viime viikolla saamastaan 15 vuoden vankilatuomiosta, kertoi hänen asianajajansa perjantaina.

Lee sai tuomion muun muassa lahjuksista ja kavalluksesta. Hänet määrättiin myös maksamaan 13 miljardin wonin eli noin 10 miljoonan euron sakko.



Leen todettiin muun muassa olleen autonosia valmistaneen DAS-yrityksen omistaja, vaikka Lee oli väittänyt yrityksen kuuluneen hänen veljelleen. Oikeuden mukaan Lee käytti yritystä luodakseen noin 24 miljardin wonin eli noin 18 miljoonan euron lahjusrahaston.



Lee on jo neljäs Etelä-Korean entinen presidentti, joka on saanut tai jolle vaaditaan pitkää vankeustuomiota lahjuksista. Kaikki elossa olevat maan entiset presidentit on joko tuomittu rikoksista tai he ovat niistä syytteessä.



Lee toimi Etelä-Korean presidenttinä 2008–2013.