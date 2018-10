Ulkomaat

Mallorcan tulvauhrien määrä nousi 12:een 11.10. 17:08

Mies ja nainen löydettiin hukkuneina.

Espanjassa Mallorcalla rankkasateiden ja tulvien aiheuttamien uhrien määrä on noussut 12:een. Poliisin mukaan uhrimäärä nousi, kun mies ja nainen löydettiin hukkuneina.



Poliisin mukaan kyseessä on luultavasti saksalainen pariskunta, joka on ollut kateissa. Ruumiit löydettiin Artan kaupungin lähettyviltä samalta seudulta, jossa pariskunnan auto oli ollut.



Kuolleita oli jo aiemmin löydetty kymmenen, joukossa brittipariskunta ja hollantilainen nainen.