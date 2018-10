Video paljastaa myrskyn voiman: Näin hurrikaani Michael pyyhkäisi Floridan yli ja jätti jälkeensä massiivisen tuhon

Ulkomaat

Video paljastaa myrskyn voiman: Näin hurrikaani Michael pyyhkäisi Floridan yli ja jätti jälkeensä massiivisen

Hurrikaani Michael iski Luoteis-Floridan rannikolle Panhandlen alueelle keskiviikkoiltapäivänä Yhdysvaltain länsirannikon aikaa.

Neloskategorian hurrikaanina rantautunut Michael oli varhain aamulla laantunut viisiportaisen hurrikaaniasteikon matalimpaan ykköskategoriaan ja torstaiaamuna kello 7 Suomen aikaa trooppiseksi myrskyksi.

Hurrikaani on aiheuttanut suuret tuhot Floridassa. Toistaiseksi viranomaiset ovat vahvistaneet yhden ihmisen kuolleen, mutta CNN kertoo myös toisesta kuolonuhrista.

Oletko paikalla? Ota yhteyttä IS:n toimitukseen sähköpostitse osoitteeseen uutiset(a)iltasanomat.fi tai soita 0035891223420.













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy