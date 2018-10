Ulkomaat

AFP: Hirviö­myrsky pieksi Floridaa niin kovaa, että Yhdysvaltain ilma­voimatkin yllättyi ja jätti tuki­kohtans

Hurrikaani Michael iski Koillis-Floridan rannikolle Panhandlen alueelle keskiviikoiltapäivänä Yhdysvaltain länsirannikon aikaa.

Neloskategorian hurrikaanina rantautunut Michael oli varhain aamulla laantunut viisiportaisen hurrikaaniasteikon matalimpaan ykköskategoriaan.

Hurrikaani on aiheuttanut suuret tuhot Floridassa. Toistaiseksi viranomaiset ovat vahvistaneet yhden ihmisen kuolleen.

Oletko paikalla? Ota yhteyttä IS:n toimitukseen sähköpostitse osoitteeseen uutiset(a)iltasanomat.fi tai soita 0035891223420.

Tyndallin

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005859854.html









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy