Hurrikaani iski valtavalla voimalla Floridaan – jätti jälkeensä täystuhon

Hurrikaani Michael iski Koillis-Floridan rannikolle Panhandlen alueelle keskiviikoiltapäivänä Yhdysvaltain länsirannikon aikaa.

Neloskategorian hurrikaanina rantautunut Michael oli varhain aamulla laantunut viisiportaisen hurrikaaniasteikon matalimpaan ykköskategoriaan.

Hurrikaani on aiheuttanut suuret tuhot Floridassa. Toistaiseksi viranomaiset ovat vahvistaneet yhden ihmisen kuolleen.

Keskiviikkona

Jälki on hurjaa. Emme uskoneet, että tilanne menisi näin pahaksi.





Toistaiseksi





Tämä tarina ei ole vielä ohitse niiden vaikutusten osalta, mitä myrsky tulee aiheuttamaan.

Mexico Beachilla





Vahingot ovat pahoja. Todella pahoja. Ja nyt tulvat ovat alkamassa.