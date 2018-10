Ulkomaat

Hirviömyrsky Michael on aiheuttanut valtavia tuhoja Floridassa

Hurrikaani Michael on iskenyt voimalla Floridaan.

























Yhdysvalloissa hurrikaani Michael on aiheuttanut valtavaa tuhoa pitkin Floridan rannikkoa. Se on hajottanut taloja, nostattanut tulvia ja kaatanut puita ja sähkölinjoja Meksikonlahden puoleisella rannikolla.Esimerkiksi Mexico Beachilta välitetyssä kuvamateriaalissa näkyy, kuinka vesi tulvii taloihin ja tuuli on repinyt osaa rakennuksista perustuksia myöten. Tiet ovat täynnä myrskyn mukaansa tempaamaa rojua.Hurrikaanin tuulet ovat puhaltaneet paikoin 250 kilometriä tunnissa.