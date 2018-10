Ulkomaat

Britannian korkein oikeus: Homoliittokakun tekemisestä kieltäytynyt leipomo ei syyllistynyt syrjintään

Britannian korkein oikeus antoi keskiviikkona ratkaisunsa kakkukiistassa, josta on käyty oikeutta vuosia.

Mies haastoi pohjoisirlantilaisen leipomon oikeuteen, koska leipomo ei vuonna 2014 suostunut tekemään miehelle kakkua tekstillä "Support Gay Marriage" (Tue homoavioliittoja).



Leipomon omistajat vetosivat Raamatun avioliittokäsitykseen. Alempi oikeusistuin tuomitsi heidät sakkoihin syrjinnästä, koska se katsoi, että uskonnollisen vakaumuksen ilmaisussa on huomioitava lain asettamat rajat.



Korkein oikeus oli eri mieltä. Se katsoi, ettei leipomo kieltäytynyt tilauksesta sen takia, että tilaaja oli homoseksuaali.



– He olisivat kieltäytyneet tekemästä kakkua (kyseisellä tekstillä) kenelle tahansa asiakkaalle, riippumatta tämän seksuaalisesta suuntauksesta. He vastustivat kakun viestiä, eivät (tilaajan) henkilökohtaisia piirteitä, oikeus katsoi ratkaisussaan.