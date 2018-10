Ulkomaat

EU-valtiot tienaavat hämärillä passeilla miljardeja – yli satatuhatta ihmistä ostanut pääsyn Eurooppaan

Kultaisten passien tai oleskelulupien kaupasta on tullut tietyille EU-maille miljardien bisnes. Transparency International arvioi tänään julkaisemassaan raportissa, että maat ovat saaneet niillä noin 25 miljardin euron arvosta investointeja tai rahaa kymmenen viime vuoden aikana.Kypros on saanut kultaisten ohjelmien avulla 4,8 miljardia ja Malta noin 718 miljoonaa euroa viime vuosien aikana. Järjestö arvioi, että myös Portugali, Espanja ja Britannia tienaavat ohjelmilla vuosittain puolesta miljardista lähelle miljardiin euroon.Passien ja oleskelulupien järjestelyitä tehdään varakkaiden ulkomaalaisten kanssa usein piilossa julkisuudelta.Transparencyn saamien tietojen mukaan ainakin 6 000 passia ja lähes 100 000 oleskelulupaa on myyty EU:ssa vuosikymmenen aikana.Eniten niitä ovat antaneet Espanja, Unkari, Latvia, Portugali ja Britannia, joista jokainen yli 10 000.Järjestö sanoo tiedotteessaan, että raportti julkaistaan vain viikkoja sen jälkeen kun Suomen poliisi teki kotietsinnän mittavaan rahanpesuepäilyyn liittyen yritykseen, jonka keskeisenä henkilönä on Maltan kansalaisuuden tiettävästi hankkinut venäläinen liikemies.Transparencyn mukaan liikkuvista suurista summista huolimatta ainakaan Kypros ja Portugali eivät näytä kyseenalaistavan hakijoiden varakkuuden alkuperää. Myös Maltalla katsotaan tietyissä tilanteissa läpi sormien hakijan rikostaustaa tai meneillään olevia tutkintoja.Unkarissa, Latviassa ja Britanniassa hyväksymisprosentit ovat puolestaan niin korkeita, että ne herättävät kysymyksen, käydäänkö hakijoiden taustaa edes kunnolla läpi.Korruption vastainen Transparency International on vaatinut Euroopan unionia puuttumaan jäsenmaiden bisnekseen, koska ohjelmat luovat pohjaa korruptiolle.Maahanmuutosta ja kansalaisuusasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos ei kommentoinut keskiviikkona huolia. Komissio seuraa hänen mukaansa asiaa ja aikoo antaa raportin vuoden loppuun mennessä.