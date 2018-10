Sauditoimittajan katoaminen: Valvontakamera näytti mustan auton poistuvan konsulaatista – Turkki pääsee tutkimaan rakennuksen sisätiloja

Ulkomaat

Sauditoimittajan katoaminen: Valvontakamera näytti mustan auton poistuvan konsulaatista – Turkki pääsee tutkim

Yllä olevalla videolla on nähtävissä valvontakameran kuva, jossa Khashoggin nähdään menevän sisälle konsulaattiin.

TRT-kanavan julkaisema uutisvideo aiheesta on nähtävissä alla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy