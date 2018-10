Ulkomaat

Rankkasateet nostattivat äkkitulvia suomalaisten suosikkilomasaarella – ainakin viisi kuollut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/uutisvihje/?utm_source=isartikkeli&utm_medium=etusivunappi&utm_campaign=uutisvihjenappi