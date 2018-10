Ulkomaat

Media: Ukrainassa asevarikolla iso räjähdys – tuhansia ihmisiä evakuoitu





Mirrorin mukaan Ukrainan puolustusministeriö on kertonut tiedotteessaan, että räjähdys tapahtui varhain tänään.Mahdollisista uhreista ei toistaiseksi ole tietoa. Arviolta 10 000 ihmistä on evakuoitu räjähdyksen takia Tshernihivin kaupungin tienoilta, Mirror kertoo.Mahdollisista uhreista ei toistaiseksi ole tietoa. Tiedossa ei myöskään ole, mikä räjähdyksen aiheutti.Sun kertoo, että räjähdyspaikalle on lähetetty satoja hätäviranomaisia. Lehti myös kertoo, että ilmatila noin 20 kilometrin etäisyydeltä räjähdyspaikasta on suljettu.