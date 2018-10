Pariskunta jäi kiinni työntäessään ruumiinosia lastenvaunuissa Meksikossa – mies kertoi rikostutkijoille karmean tarinan 20 murhasta

Ulkomaat

Pariskunta jäi kiinni työntäessään ruumiinosia lastenvaunuissa Meksikossa – mies kertoi rikostutkijoille karme

Totta vai sarjamurhaajan ja psykopaatin kerskailua?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisten jäännöksiä löytynyt pariskunnan kotoa