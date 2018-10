Ulkomaat

Kaksi isoa rahtialusta törmäsi Välimerellä keskellä aavaa ulappaa – ympäristö­vahinko uhkaa









Kaksi suurikokoista rahtialusta törmäsi varhain sunnuntaina noin 30 kilometrin etäisyydellä Ranskalle kuuluvan Korsikan pohjoiskärjestä.Tunisian lipun alla purjehtiva Ulysse ro-ro-alus törmäsi Korsikan pohjoispuolelle ankkuroituneen, Kyprokselle rekisteröidyn konttialus CLS Virginian kylkeen. Ulyssen keula puhkaisi repeämän CLS Virginian kylkeen, minkä seurauksena ainakin yksi aluksen polttoainetankeista sai vuodon.Uutistoimisto AFP kertoo viranomaisten arvioineen, että mereen on päässyt 40-200 kuutiometriä polttoainetta. Erityisen harmillisen asiasta tekee se, että päästö uhkaa vasta kaksi sitten perustettua merensuojelualuetta Korsikan pohjoispuolisella merialueella.Tapahtumapaikalle on lähetetty öljyntorjuntakalustoa niin Ranskasta kuin Italiasta. Mereen on laskettu öljyntorjuntapuomi, jotta noin 20 kilometrin matkalle levittäytyneen polttoainepäästön leviämistä pystyttäisiin rajoittamaan.AFP:n mukaan vielä maanantaina ei ollut täysin varmaa, vieläkö CLS Virginiasta vuotaa polttoainetta mereen. Alueelle on kuitenkin matkalla lisää aluksia, joilla on öljyntorjuntavalmius.Onni onnettomuudessa on ollut se, että päästö on kulkeutunut kirkkaista vesistään tunnetulta ja matkailijoiden suosimalta Korsikalta poispäin.Ympäristönvahingon torjuntatoimien ohella viranomaisten on määrä arvioida, kuinka toisiinsa jumittuneet rahtialukset saadaan irroitetuksi ja turvallisesti takaisin satamaan.Aavalla merialueella tapahtuneen onnettomuuden syy on vielä epäselvä. Uutistoimisto AFP kuvailee onnettomuuden tapahtuneen olosuhteissa, joissa aallokkoa ei juuri ollut ja näkyvyys oli hyvä.