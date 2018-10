Ulkomaat

Käänne brexit-neuvotteluissa: Äkkipudotus saatetaan sittenkin välttää

8.10. 16:12

Pelot brexit-neuvotteluiden epäonnistumisesta ovat toistaiseksi hälvenneet neuvotteluiden edettyä kriittiseen vaiheeseen.

Kuluva viikko on ratkaiseva Britannian erosopimuksen syntymiselle.



EU-lähteen mukaan Britannia on osoittanut valmiutta liikkua kannoissaan konservatiivien viimeviikkoisen puoluekokouksen jälkeen.



Neuvottelut erosta pitää saada valmiiksi tällä viikolla. Ensi viikon keskiviikkona EU-johtajat käsittelevät tilannetta huippukokouksessa.



Vaikein kysymys neuvotteluissa on edelleen Irlannin raja.