Ulkomaat

Trumpin tuomariehdokas Kavanaugh äänestettiin korkeimman oikeuden tuomariksi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brett

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005854712.html

https://www.is.fi/viihde/art-2000005853046.html





Korkeimman

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005854673.html





Republikaaneilla