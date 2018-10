Ulkomaat

Katkeran draaman loppu häämöttää – Trumpin tuomari­ehdokkaan kohtalo ratkeaa lähitunteina

Reutersin suoraa lähetystä äänestyksestä voi seurata alla olevasta videoikkunasta. Lähetyksessä näkyy ennen varsinaista äänestystä senaattoreiden puheenvuoroja asiasta.

Trump väitti mielenosoittajia maksetuiksi ammattiprotestoijiksi





Vääntö alkoi jo ennen ahdistelusyytöksiä, jatkoa seurannee nimityksen varmistumisen jälkeen