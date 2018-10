Ulkomaat

Pysäyttävä raportti ilmaston­muutoksesta: Maailmalla on 11 vuotta aikaa

Maailmalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso jutun alussa olevalta videolta, mistä ilmastonmuutos johtuu





IPCC:n

Tarvitaan suuria muutoksia energian tuotantoon ja kulutukseen ja esimerkiksi maankäyttöön.





Etukäteen

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005839961.html









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005834112.html