Kiinassa ollaan suut supussa Interpolin kadonneen johtajan tapauksesta – järjestö pyysi virallista ”selvennystä” Mengin olinpaikasta

Ulkomaat

Kiinassa ollaan suut supussa Interpolin kadonneen johtajan tapauksesta – järjestö pyysi virallista ”selvennyst

Lehti: Meng vietiin Kiinassa heti kuulusteluihin

Kiina ei ole reagoinut mitenkään Kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin johtajan Meng Hongwein katoamiseen. Meng nähtiin viimeksi syyskuun loppupuolella, kun tämä lähti Interpolin päämajasta Ranskan Lyonista kohti kotimaataan Kiinaa, kertoi tutkintaa lähellä oleva lähde uutistoimisto AFP:lle.Kiinan ulkoministeriö ei ole vastannut AFP:n yhteydenottopyyntöihin. Uutistoimisto kertoi lauantaina, että Interpol on pääsihteerinsä Jürgen Stockin julkaiseman lausunnon mukaan vaatinut virallisten kanavien kautta ”selvennystä” Kiinalta Mengin olinpaikasta.– Tämä on asianomaisten viranomaisten asia sekä Ranskassa että Kiinassa, Interpol sanoi Twitterissä aiemmin.Ranskassa on aloitettu tutkinta Mengin katoamisesta.Meng on Interpolin ensimmäinen kiinalainen johtaja. Hänet valittiin rikospoliisijärjestön johtoon marraskuussa 2016, ja hänen on määrä toimia järjestön johdossa vuoteen 2020 asti.Meng on aiemmin toiminut muun muassa Kiinan kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministeriön apulaisministerinä, ja tämä on herättänyt huhuja, joiden mukaan katoaminen voisi liittyä Kiinan korruption vastaiseen kampanjaan "operaatio kettujahtiin".Sen aikana on useita korkea-arvoisia viranomaisia otettu kiinni ja asetettu syytteeseen.Operaatio on nostattanut myös soraääniä. Joidenkin väitteiden mukaan kiinalaiset poliisiviranomaiset ovat toimineet joissain maissa salaa ilman paikallisten viranomaisten suostumusta.Hongkongilainen South China Morning Star -lehti kertoi nimettömiin lähteisiin vedoten, että kiinalaisviranomaiset veivät Mengin kuulusteltavaksi heti, kun tämä saapui Kiinaan viime viikolla. Lehden mukaan vielä ei tiedetä, miksi Mengiä kuulustellaan ja missä häntä pidetään.Mengin valintaa Interpolin johtajan paikalle aikanaan myös kritisoitiin. Arvostelijat pelkäsivät, että Meng voisi käyttää asemaansa hyväksi ja auttaa Kiinan viranomaisia tarkkailemaan ulkomailla asuvia kiinalaisia toisinajattelijoita käyttäen tekosyynä korruptiota.Interpol on vähätellyt huolta ja sanonut, että johtajalla on vain vähän vaikutusvaltaa järjestön päivittäiseen toimintaan.