Yli miljoonan euron teos tuhoutui huutokauppayleisön silmien edessä – käynnistyikö itsetuhomekanismi nuijan kopautuksesta? ”Banksyn neroutta”

Ulkomaat

Yli miljoonan euron teos tuhoutui huutokauppayleisön silmien edessä – käynnistyikö itsetuhomekanismi nuijan ko

Kehys saattoi kätkeä itsetuhomekanismin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oliko Banksy paikalla huutokaupassa?