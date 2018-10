Ulkomaat

Romaniassa äänestetään avioliiton määrittelemisestä miehen ja naisen väliseksi

Romaniassa järjestetään viikonloppuna kansanäänestys perustuslain muutoksesta, joka määrittelisi avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Hankkeen päämääränä on estää samaa sukupuolta olevien avioliitot myös tulevaisuudessa.Samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät ole sallittuja Romaniassa nytkään, mutta perustuslaissa puhutaan vain puolisoista. Ortodoksisen kirkon tukemassa kansalaisaloitteessa avioliitto määriteltäisiin miehen ja naisen väliseksi jo perustuslaissa.Ihmisoikeusryhmien mukaan hanke rikkoo ihmisoikeuksia ja syrjii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Pääministeri Viorica Dancila on vakuuttanut, että äänestys ei ole suunnattu seksuaalivähemmistöjä vastaan.Seksuaalivähemmistöt huolissaanSeksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat olleet huolissaan siitä, että äänestys johtaa heidän elämänsä vaikeutumiseen.– Minusta tuntuu, että he yrittävät lokeroida meidät, tehdä meistä toisen luokan kansalaisia, 18-vuotias opiskelija Cosmin Olteanu sanoo.Homoseksuaalien oikeuksia puolustavan aktivistin Florin Buhuceanun mukaan kansanäänestys vain lisää päivittäisiä nöyryytyksiä, joita homoseksuaalit saavat Romaniassa kestää – on sitten kyse naapureiden reaktioista tai loukkaavista töhryistä ovessa.Kansainvälisten suhteiden professori Liliana Popescu Bukarestin yliopistosta on verrannut kansanäänestyksen kärjekästä kampanjaa vähemmistöjen sortoon natsi-Saksassa."Jos et äänestä, miespari saattaa adoptoida lapsesi", varoittaa kyltti läntisessä Timisoaran kaupungissa.Hallitus ilmoitti viime kuussa, että äänestys järjestetään sekä lauantaina että sunnuntaina mahdollisimman suuren osanoton varmistamiseksi. Äänestysvilkkauden pitäisi nousta ainakin 30 prosenttiin, jotta tulos olisi pätevä.Melko selvänä pidetään jo ennakkoon, että enemmistö äänestää perustuslain muuttamisen puolesta.