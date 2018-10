Ulkomaat

Latviassa äänestetään parlamenttivaaleissa – Venäjä-mielisten odotetaan saavan eniten paikkoja parlamenttiin

Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan eniten paikkoja 100-paikkaisessa parlamentissa on saamassa Venäjä-mielinen Harmonia.Harmonia on saanut kolmissa edellisissä vaaleissa eniten paikkoja parlamenttiin, mutta aiemmin muut puolueet eivät ole halunneet muodostaa hallitusta sen kanssa. Tänä vuonna Harmonia voi kuitenkin päästä hallitusvastuuseen uusien populistipuolueiden tuella.Vaaleissa voi tapahtua mitä vain, sillä vaalien alla 38 prosenttia äänestäjistä kertoi, ettei ollut vielä tehnyt päätöstä, kenelle äänensä antaa.Gallupit povaavat, että Harmonia saa parlamentissa 30 paikkaa. Toinen sija näyttää menevän Harmonian potentiaaliselle hallituskumppanille Kuka omistaa valtion -populistipuolueelle, jolle povataan parlamentista 15:tä paikkaa. Kolmannelle sijalle on yltämässä populistinen Uusi konservatiivinen puolue.Tällä hetkellä hallitusvastuussa on keskustaoikeistolainen koalitio, jonka muodostavat Vihreiden ja maanviljelijöiden liittouma, Kansallinen liittouma ja Yhtenäisyys. Gallupit ennustavat, että Vihreiden ja maanviljelijöiden liittouma saa parlamentissa vain kymmenen paikkaa, Kansallinen liittouma vielä vähemmän eikä Yhtenäisyys välttämättä ylitä edes äänikynnystä.