Tässä on suomalaisten kalakuorman seasta löytynyt 650 kilon kokaiinilasti – Ranskan tulli julkaisi kuvat ja videon

Ranskan tulli on jakanut Youtubessa videon kahden suomalaismiehen kuljettamasta autosta löytyneen suuren kokaiinilastin takavarikosta. Ranskan tulli Douane française on julkaissut takavarikosta myös valokuvia.Videolla ja valokuvissa näkyy kokaiinipaketteja, jotka löytyivät pahvilaatikoista kalalastin joukosta.Ranskan tullista on kerrottu STT:lle, että miehet jäivät kiinni rutiinitarkastuksessa. Tullimiehet huomasivat bensa-asemalle parkkeeratun kylmäauton, jonka moottori kävi yhä.Auton matkustamossa ei ollut ketään, mutta kuski ja hänen seurassaan ollut toinen suomalainen löytyivät bensa-asemalta. Tulli päätti tarkistaa 1,8 tonnin kalalastin, koska huomasi epäjohdonmukaisuuksia rahtiasiakirjoissa.– Autosta löytyi kymmeniä kokaiinipaketteja, Ranskan tullista on kerrottu STT:lle.Ilta-Sanomat kirjoitti keskiviikkona, että kaksi Suomen kansalaista on pidätetty suuren kokaiinitakavarikon yhteydessä. Takavarikko tehtiin moottoritiellä lähellä Toulousea maanantain ja tiistain välisenä yönä.Miesten epäillään kuljettaneen reilun 650 kilon kokaiinilastia Hollantiin rekisteröidyn kylmäauton kyydissä. Huumeet oli tullin mukaan piilotettu 1,8 kalatonnin keskelle.Suomalaisia 53- ja 60-vuotiaita miehiä on vaadittu vangittavaksi Ranskassa, mutta päätöstä vangitsemisesta ei ollut vielä alkuillasta perjantaina tehty.Autoa ajanut 60-vuotias kuljettaja on STT:n mukaan kertonut viranomaisille tutkinnassa, että ei ole tiennyt lastin todellisesta sisällöstä, ranskalainen tuomioistuin kertoi tiedotteessa. Kuljettajan mukaan kyydissä ollut 53-vuotias suomalaismies värväsi hänet kuljettajaksi. 53-vuotias mies on kuulunut aiemmin Helvetin enkeleihin.STT:n selvityksen perusteella molemmilla miehillä on ollut osoitteet Tukholman Hägerstenissä.