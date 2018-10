Kivenmurikka palveli maalaistalon ovenpönkkänä vuosikymmeniä – paljastui 100 000 dollarin arvoiseksi meteoriitiksi

Ulkomaat

Kivenmurikka palveli maalaistalon ovenpönkkänä vuosikymmeniä – paljastui 100 000 dollarin arvoiseksi meteoriit

Farmari todisti lapsena meteoriitin putoamisen kotitilalleen

CMU on julkaissut Youtubessa videon, jolla Sirbescu kertoo löydöstä. Jos alle upotettu video ei näy selaimellasi, voit katsoa sen täältä https://youtu.be/LMQbk1Rcnvs .

”Se on arvokkain kappale, jota olen eläessäni pitänyt kädessäni”

