Ulkomaat

Synkkä arvio Indonesiasta: Kateissa voi olla yhä yli tuhat ihmistä





Viranomaisten mukaan yli tuhat kotia on edelleen hautautuneena Balaroan alueella, jossa maanjäristys romahdutti rakennuksia.Viikko sitten perjantaina iskeneessä katastrofissa on kuollut jo yli 1 500 ihmistä Palun kaupungissa Sulawesin saarella.Viranomaiset arvioivat aiemmin, että noin sata ihmistä on kateissa.Usean päivän viivästyksen jälkeen kansainvälinen apu on viimein alkanut saapua tuhoalueelle. YK on arvioinut, että lähes 200 000 ihmistä tarvitsee humanitaarista apua.Viranomaiset olivat asettaneet perjantain alustavaksi takarajaksi sille, että romahtaneiden rakennusten joukosta löydetään eloonjääneitä. Koska maanjäristyksestä on kulunut jo viikko, on melko epätodennäköistä, että raunioista löydetään enää ihmisiä elossa.