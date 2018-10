Ulkomaat

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Satoja ihmisiä pidätettiin Kavanaugh'n vastaisessa mielenosoituksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nobelin rauhanpalkinnon saaja ilmoitetaan puoliltapäivin

Lappeenrannassa valtatie 6:lla kolmen rekan peräänajo

Patrik Laine aloitti NHL-kauden räväkästi