Gülenin tiloihin yritettiin tunkeutua USA:ssa 4.10. 0:18

Aseistettu mies yritti tunkeutua turkkilaissaarnaaja Fethullah Gülenin ryhmittymän hallussa oleviin tiloihin Saylorsburgissa Pennsylvaniassa keskiviikkona, ryhmä kertoi.

– Mies, joka vaikutti aseistetulta, yritti tunkeutua tiloihin. Vartija reagoi tapaukseen ja ampui varoituslaukauksen. Tämän jälkeen mies pakeni, tiedotteessa sanottiin.



Poliisi ei heti pystynyt vahvistamaan tapausta.



Turkin viranomaiset syyttävät vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä maanpaossa elävää Güleniä, joka on kiistänyt syytteet.



Kymmeniätuhansia ihmisiä on pidätetty epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Pyrkimyksenä on ollut juuria Güleniä kannattavien vaikutusvaltaa Turkissa.