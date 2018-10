Jopa republikaanisenaattorit pöyristyivät Trumpin puheesta – pilkkasi tuomariehdokasta ahdistelusta syyttävää naista

Ulkomaat

Jopa republikaanisenaattorit pöyristyivät Trumpin puheesta – pilkkasi tuomariehdokasta ahdistelusta syyttävää

Katkelma Trumpin puheesta on nähtävissä yllä olevalla videolla.





Kritiikkiä sekä demokraateilta että republikaaneilta









Puhe upposi kannattajiin