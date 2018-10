Ulkomaat

Maanjäristys, tsunami ja nyt tulivuorenpurkaus – jo kolmas katastrofi Sulawesin saarella





Viranomaiset varoittivat lentokoneita saaren pohjoisosassa tapahtuneesta tulivuorenpurkauksesta. Purkaus syöksi tuhkaa useiden kilometrien korkeuteen. Tulivuorten tuhka on haitallista lentokoneiden moottoreille.Ihmisiä kehotettiin välttämään tulivuoren lähialueita ja varautumaan hengityssuojaimilla mahdollisten tuhkalaskeutumien varalta. Evakuointeihin ei kuitenkaan ole ryhdytty.Viranomaiset varoittivat myös lentokoneita saaren pohjoisosassa tapahtuneesta tulivuorenpurkauksesta, koska tulivuorten tuhka on haitallista lentokoneiden moottoreille. Purkaus syöksi tuhkaa useiden kilometrien korkeuteen.Soputan-tulivuori sijaitsee Sulawesin saaren pohjoisen niemimaan kärjessä useiden satojen kilometrien päässä maanjäristyksen ja viikonloppuna saarelle iskeneen tsunamin runtelemasta Palun kaupungista.Uutistoimisto Reuters kertoi keskiviikkoaamuna, että 7,5 magnitudin maanjäristystä seuranneen tsunamin uhriluku on noussut jo yli 1 400:n. Kuolleita on katastrofiviranomaisten mukaan 1 407 ja pahoin loukkaantuneita yli 2 500.Indonesia sijaitsee niin sanotulla Tyynenmeren tulirenkaalla, jolla maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset ovat yleisiä. Viranomaisten mukaan Indonesiassa on yli 120 aktiivista tulivuorta.