Oliko Donald Trumpin voitto nöyryytys mielipidemittaajille? Tutkimuslaitoksen johtaja kertoo, miksi ”Clintonin jyly” lässähti

Vielä viikkoja ennen marraskuun 2016 presidentinvaalien äänestyspäivää kaikki näytti selvältä: valtaosa mielipidekyselyistä osoitti demokraattien Hillary Clintonin https://www.is.fi/henkilo/Hillary+Clintonin johtavan republikaanien Donald Trumpia https://www.is.fi/henkilo/Donald+Trumpia äänestäjien suosiossa, sekä valtakunnallisesti että tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa.Yksi seuratuimmista tutkimusten sarjoista kuului Connecticutin osavaltiossa sijaitsevalle Quinnipiacin yliopistolle, jonka mielipidekyselyjä pidetään laadukkaina ja ennen kaikkea riippumattomina. Elokuussa, 75 päivää ennen vaaleja, sen kysely näytti Clintonin suosion olevan 51 prosenttia Trumpin 41 prosenttia vastaan.– Alamme kuulla heikkoa jylyä Hillary Clintonin murskavoitosta, sillä hänen 10 prosenttiyksikön johtonsa vahvistaa käsitystä Donald Trumpin suunnasta alaspäin kellon käydessä, kommentoi tutkimuslaitoksen apulaisjohtaja Tim Malloy https://www.is.fi/henkilo/Tim+Malloy tuolloin.Vielä lokakuussa, pari viikkoa ennen vaalipäivää, Clintonilla kerrottiin olevan turvallinen, seitsemän prosenttiyksikön johto. Vaalipäivän aamuna New York Times -lehti arvioi Clintonin voitonmahdollisuudeksi 91 prosenttia, monet muut vielä enemmän. Tästä huolimatta voitonpuheen piti lopulta Trump – monien yllätykseksi ja järkytykseksi.Ovatko arvostetut mielipidetutkimuslaitokset menettäneet Trump-fiaskon jäljiltä uskottavuutensa? Eivät ole, sanoo Quinnipiacin yliopiston mielipidetutkimusten johtaja Doug Schwartz https://www.is.fi/henkilo/Doug+Schwartz , jonka Ilta-Sanomat tapasi New Yorkissa toimittajille järjestetyssä tilaisuudessa.– Mielestäni mielipidekyselyjen tarkkuudesta on olemassa harhaluulo, sillä vuonna 2016 ne olivat oikeassa, Schwartz väittää.– On hyvä muistaa, että Hillary Clinton sai eniten ääniä maanlaajuisesti. Suurin osa laadukkaista kansallisista tutkimuksista näytti hänen johtavan kolmella tai neljällä prosenttiyksiköllä. Lopulta hän voitti kahdella. Mitä Quinnipiaciin tulee, niin myös me osuimme kohtuullisen hyvin oikeaan osavaltionlaajuisissa kyselyissämme.Schwartz myös huomauttaa mielipidekyselyjen kuvaavan aina lopulta vain tilannetta haastattelupäivänä. Moni äänestäjä teki päätöksensä äänestämisestä vasta aivan viime hetkellä.– Ovensuukyselyjen mukaan päätöksensä myöhään tehneet äänestivät enemmän Donald Trumpia.Quinnipiacin yliopisto mittaa ehdokkaiden kannatusta samaan tapaan kuin useimmat muut laadukkaat tutkimuslaitokset: puhelimitse satunnaisiin puhelinnumeroihin soittamalla. Normaalin kohderyhmän koko on sama kuin suomalaisissa mielipidekyselyissä, noin tuhat ihmistä.– Kuinka tuhannen henkilön otos voi edustaa 200 miljoonaa äänestäjää? Yksinkertaistaen voi ajatella kulhollista keittoa. Tarvitset vain lusikallisen keittoa tietääksesi miltä koko kulhollinen maistuu, Schwartz selittää.Quinnipiacille puheluja soittaa kerrallaan 100–200 osa-aikaista työntekijää, jotka valitsevat sekä lanka- että matkapuhelimien numeroita. Mukaan otetut numerot ovat tietokoneen satunnaisesti arpomia.Yhden tutkimuksen tekoon kuluu tavallisesti 5–6 päivää. Schwartzin mukaan Trumpin myötä haastattelukysymysten keksimisestä on tullut haastavaa, kun isoja puheenaiheita vyöryy päälle usein monta viikossa.Haastateltavaksi ei automaattisesti päädy puheluun vastannut henkilö, vaan valinta tehdään niin sanotulla seuraavan syntymäpäivän tekniikalla.– Käytännössä pyydämme saada puhua henkilön kanssa, jolla on seuraavaksi syntymäpäivä kyseisessä taloudessa. Olemme havainneet tämän tuovan mukaan sopivan suhteen miehiä ja naisia.Ilta-Sanomat tiedusteli Schwartzilta, pitääkö hän käytössä olevia tutkimusmenetelmiä luotettavina ja sopivina nykyaikaan. Monet mittaukset toteutetaan nykyisin verkkokyselyinä, joka sulkee luonnollisesti pois ne jotka eivät verkkoa käytä. Mutta myös tapa käyttää puhelinta on muuttunut paljon.Schwartz sanoo pitävänsä puhelinsoittoja edelleen erittäin toimivana metodina. Hän viittaa oikeiden haastattelijoiden satunnaisille haastattelijoiden tekemiin, puolueettomien laitosten kyselyihin, joita hän kutsuu mielipidekyselyjen ”kultakannaksi”.Qunnipiacin lisäksi hän laskee tänä sarjaan esimerkiksi Gallup- ja Pew -tutkimuslaitokset, jotka eivät ole kytköksissä mihinkään puolueeseen tai muuhun ulkoiseen tahoon.– Näihin kyselyihin voi jatkossakin luottaa. Heillä on todistettu ansioluettelo usean vuosikymmenen ajalta.Paraskaan mielipidekysely ei koskaan osu täysin oikeaan, eivätkä mittaajat sellaista väitäkään. Toimittajille vastatessaan Schwartz tuo esiin tutkimusten virhemarginaalin, joka tarkoittaa jokaiseen kyselyyn sisältyvää, tiedossa olevaa hajontaa lopputuloksessa. Mielipidekyselyjen virhemarginaaliksi ilmoitetaan usein muutama prosenttiyksikkö, jolloin esimerkiksi Trumpin 41 prosentin kannatuksen odotetaan käytännössä olevan jotain 39 ja 43 prosentin väliltä.Virhemarginaaliin liittyy Schwartzin mukaan myös se, että vuoden 2016 vaaleissa ennusteet menivät pieleen useassa ratkaisevassa osavaltiossa. Kisa oli monin paikoin niin tasainen, että lopputuloksen ennustaminen oli mahdotonta.– Me ennustimme Hillary Clintonin johtavan Floridassa yhdellä prosenttiyksiköllä, ja lopulta hän hävisi yhdellä. Tutkimus oli oikeassa. Kisa oli liian tiukka lopputuloksen ennustamiseksi, Schwartz sanoo.Mediassa Clintonin voiton ennustaminen on silti kääntynyt syytöksiksi väärässä olemisesta. Schwartzin mukaan tämä on väärä tapa lukea mielipidemittauksia.– Jokaisella kyselyllä on virhemarginaali. Osuminen kahden prosenttiyksikön sisään tarkoittaa sitä, että mittaus on oikeassa.Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa tehdään usein uutisia mittauksissa tapahtuvista muutoksista, jotka ovat kyselyn virhemarginaalin sisällä. Schwartzin mukaan mediassa tähän olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota, vaikka pitääkin mielipidemittauksista uutisoimista hyvänä ja tarpeellisena.– Mielipidemittaajalle tämä on mielenkiintoista aikaa. Kansallisella tasolla esillä on niin paljon uusia asioita.Seuraava näytön paikka tutkimuslaitoksille koittaa marraskuun 6. päivä, jolloin Yhdysvalloissa suurin osa kongressin paikoista on pelissä välivaaleissa. Ennakkoon vaaleja on pidetty presidentti Trumpin politiikan hyväksymisen mittarina.

Uskotteko osaavanne ennustaa vaalien tuloksen oikein, ja onko mukana nyt samaa vaikeutta kuin vuoden 2016 vaaleissa?

– Uskon meidän tuloksiimme tutkimustapojemme vuoksi. Ainoa tavoitteemme on onnistua, ei pelkästään kisan tilanteen mittaamisessa, vaan myös siinä, että selvitämme äänestäjille miksi he äänestävät kuin äänestävät, mitkä asiat ja aiheet ratkaisevat. Tämä on mielipidemittausten tärkeä tehtävä. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, kuinka onnistumme vuonna 2018.