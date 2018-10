Ulkomaat

BBC: Indonesian maanjäristyksessä ja tsunamissa on kuollut jo lähes 1 350 ihmistä

3.10.

Indonesia Sairaalat ovat täynnä loukkaantuneita ihmisiä.

Indonesian maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa on viranomaisten mukaan kuollut jo lähes 1 350 ihmistä, kertoo BBC. Tiedot kuolleiden määrästä kuitenkin vaihtelevat, ja esimerkiksi CNN:n mukaan kuolleita on 1 234.



Lisäksi sairaalat ovat täynnä loukkaantuneita.



Indonesian Sulawesin saarelle iski perjantaina voimakkuuden 7,5 maanjäristys ja sitä seurasi tsunami.



Alueella on edelleen pulaa ruoasta ja puhtaasta vedestä. Nälkäiset ihmiset ovat ryöstelleet kauppoja, minkä poliisi ensin salli, mutta alkoi myöhemmin ottaa varkaita kiinni.