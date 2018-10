Ulkomaat

Grönlantiin saatiin uusi hallitus

2.10. 22:03

Grönlantiin saatiin tiistaina uusi hallitus, kun pääministeri Kim Kielsen https://www.is.fi/haku/?query=kim+kielsen esitteli vähemmistöhallituksensa.

Grönlannin edellinen hallitus kaatui syyskuun alussa riitoihin, jotka koskivat lentokenttien laajennuksia.



Hallituksella on vain 13 paikkaa 31 edustajan parlamentissa, joten sen on haettava toistuvasti tukea oppositiolta.



Kielsenin sosiaalidemokraattinen Siumut-puolue voitti huhtikuun parlamenttivaaleissa niukasti vihervasemmistolaisen Inuit Ataqatigiit -puolueen, mutta puolueet eivät mahtuneet samaan hallitukseen, koska olivat erimielisiä kalastuksesta, joka muodostaa 90 prosenttia Grönlannin viennistä. Grönlantiin saatiin viimein lyhytikäiseksi jäänyt hallitus toukokuussa.



Grönlanti on Tanskan autonominen alue, jolla on ollut oma parlamentti vuodesta 2009.