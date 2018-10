Ulkomaat

Oikeus ei antanut pankinjohtajana työskentelevälle naiselle lupaa naida muusikkoa Saudi-Arabiassa

Nainen vei asian oikeuteen, joka ratkaisi sen hänen perheensä hyväksi.

Saudiarabialainen nainen ei saanut lupaa mennä naimisiin haluamansa miehen kanssa, koska tämä on muusikko, kertoi saudilehti Okaz tiistaina.



Sulho pyysi naisen kättä kaksi vuotta sitten, mutta 38-vuotiaan naisen perheen mukaan mies ei ole riittävän uskonnollinen, koska hän soittaa perinteistä ud-luuttua, joka on suosittu arabimaailmassa. Nainen vei asian oikeuteen, joka ratkaisi sen perheen hyväksi.



Nainen valitti edelleen vetoomustuomioistuimeen, joka sekään ei pitänyt luutunsoittajaa soveliaana sulhona. Naisen mukaan hän aikoo viedä asian eteenpäin aina korkeimpaan mahdolliseen tuomioistuimeen saakka.



Muusikkoa miehekseen halajava nainen on ammatiltaan pankinjohtaja, ja hänellä on yli 300 alaista. Tästä huolimatta hän tarvitsee perheensä luvan avioliittoon.